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Ekonomi Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa
Ekonomi

Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, “Çoğu Avrupa ülkesine 1,5 saatlik, 2,5 saatlik şehir içi uçuşu gibi kısa mesafelerdeyiz. Bu nedenle Avrupa bölgesi sağlık turizminde bana göre can damarımız. Avrupa’da her kıtadan insan yaşıyor. Bu nedenle burada marka olursanız dünyada marka oluyorsunuz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:09:00 -
Sağlık turizminde hedef bölge Avrupa

Terziler, 2019’da 3 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaşan sağlık sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğal kayıplar yaşadığını ifade etti. Terziler, “2020 yılına aşıların bulunması ve hızlı bir şekilde uygulanması sayesinde pozitif girdik ancak maalesef beklentilerimizi karşılamadı. Hem aşının dünya ekonomisinde alt liglerde olanlara adil bir şekilde ulaşmaması hem de aşının üretildiği Almanya’da bile aşılama programlarının hızlı yürütülememesi, bazı ülkelerin de işi ağırdan alması kafa karışıklığına yol açtı” diye konuştu.

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