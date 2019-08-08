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Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı yüzde 32 arttı

2019’un ilk yarısında sağlık ve tıbbi nedenlerle 364 bin yabancı Türkiye’ye geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı yüzde 32 arttı

2019’un ilk yarısında sağlık ve tıbbi nedenlerle 364 bin yabancı Türkiye’ye geldi. Tecrübeli hekimleri, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken yıl sonuna kadar 1 milyon yabancının ağırlanarak rekor kırılması bekleniyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştı. Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe en büyük payın saç ekimine ait olduğunu belirten Now Hair Time Kurucu Ortağı Melik Yağmur, "Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen Ortadoğuluların yanı sıra ABD ve Avrupa ülke vatandaşlarının da ilgisi son dönemde arttı. Türkiye’nin saç ekimi alanında yalnızca bir bölgeye hizmet verdiğine dair imajı da bu ilgiyle birlikte ortadan kalkıyor. Sağlık turizmi için Türkiye’ye, özellikle gelişmiş ülkelerden rağbet var" ifadelerini kullandı.



En çok İngilizler geldi


2019’un ilk yarısında Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden sağlık turizmi için gelenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye’ye gelen İngilizlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 30 bin 460 kişiye ulaşırken İtalyanlarda yüzde 300, İsveçlilerde yüzde 100, Fransızlarda yüzde 50 ve Almanlarda yüzde 32 artış görüldü.



Sağlık turizmi için dünyanın dört bir yanından geliyorlar


Daha çok Ortadoğu ülkelerinden gelenlerle özdeşleşen saç ekimi operasyonlarına, son dönemde dünyanın birçok noktasından büyük ilgi olduğunu belirten Melik Yağmur, "Örneğin 2019’un ilk yarısında Avustralya’dan 4 bin 766, Güney Asya ülkelerinde bin 930, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden de 3 bin 309 kişi Türkiye’ye geldi. Yurtdışında ülkemizin sağlık alanındaki imajını geliştirmeye yönelik faaliyetler yaparak, Türkiye’nin bir sağlık turizmi merkezi haline gelmesini hedefliyoruz. Yıl sonu için ise hedefimiz 1 milyon kişiyi aşmak" dedi.



"Türkiye yalnızca ucuzlukla değil kaliteyle de öne çıkıyor"


Türkiye’de yapılan saç ekimi işlemlerinin yalnızca ucuz olduğu için tercih edilmediğini belirten Melik Yağmur, "Türkiye’nin özellikle saç ekimi operasyonlarında diğer ülkelere göre maliyet avantajı sağladığı doğrudur. Ancak ülkemizin tercih edilmesindeki tek sebep uygun fiyat değil. Son teknoloji ekipmanlar, gelişmiş teknikler ve uzman doktorlarımız, tüm dünyaca tanınıyor. İnsanlar sağlık alanında karar vermeden önce yalnızca fiyata değil kalite ve güvene de bakıyor. Türk hekimleri yurtdışında bu kalite ve güveni sağlamış durumda" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
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