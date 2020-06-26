Sağlık teknolojilerine destekler sürecek

Fabrikanın üretim birimlerinde incelemelerde bulunan Varank, Dinçer’den üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Varank, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaç ve medikal sanayisinin ne kadar değerli olduğunun tekrar ortaya çıktığını söyledi.

Varank, Türkiye’de yerli ilaç sanayisinin istenilen kapasitelerde olmadığına dikkati çekerek, kapasite oranlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun için ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Türkiye’de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz.”