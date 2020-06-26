  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Sağlık teknolojilerine destekler sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) son teknoloji cihazlarla üretim gerçekleştiren Dinçsa İlaç’ın fabrikasını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:20:00 -
Sağlık teknolojilerine destekler sürecek

Fabrikanın üretim birimlerinde incelemelerde bulunan Varank, Dinçer’den üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Varank, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ilaç ve medikal sanayisinin ne kadar değerli olduğunun tekrar ortaya çıktığını söyledi.

Varank, Türkiye’de yerli ilaç sanayisinin istenilen kapasitelerde olmadığına dikkati çekerek, kapasite oranlarının yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun için ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Türkiye’de yerli ilaç sanayisi ve tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu alanları, ekonomik ve sağlık alanında bağımsızlığımızın önemli bir merhalesi olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki ilaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı