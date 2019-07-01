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Sağlık sorunlarının görüşüldüğü toplantıya sektör temsilcilerinden tepki

Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
Sağlık sorunlarının görüşüldüğü toplantıya sektör temsilcilerinden tepki

Şanlıurfa’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplam 19 sivil toplum kuruluşunun davet edildiği toplantıya sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşunun çağrılmaması tepkiye neden oldu.


Toplantıya davet edilmeyen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED) bir basın açıklaması düzenleyerek sektörü temsil eden önemli sivil toplum kuruluşlarının davet edilmediğini belirtti.


Basın açıklamasını yapan ŞUAHED Başkan Yardımcısı ve AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yusuf Eryazğan, “2010 yılında kurulan derneğimiz son 5 yıldabir çok sorunla ilgili yaptığı açıklamalarla Şanlıurfa’nın sağlığına katkı sunmuştur. Şanlıurfa’da sadece üyesi olan 430 aile hekiminin özlük haklarını dile getirmek için değil, toplum sağlığını ilgilendiren onlarca konuda raporlar hazırlamış, toplum sağlığını ilgilendiren her konuya duyarlı olmuştur. İlimizde vatandaşın ilk uğrak yeri olan aile hekimliğinin temel sorunlarına çözüm arayarak Şanlıurfa’nın özlenen sağlık hizmeti konusunda adımlar atmıştır. Bu konularda gerek Şanlıurfa Valiliği, gerek Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile sürekli diyalog halinde olan derneğimiz bünyesinde bulunduğu AHEF ile Sağlık Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına ilimizin sağlık sorunlarını iletmiş, iletmeye devam etmektedir. Bu kadar önemli çalışmalara imza atan derneğimizin ilimizde yapılan ve ilin sağlık sorunlarının konuşulacağı bir toplantıya çağrılmamış olmasını anlamış değiliz. Bu toplantıya çağrıldığı söylenen 19 stk’ya ait isimlerin toplantıyı yapan ilgili yerlerce açıklanmasını, kamuoyunun sağlıkla ilgili toplantıya çağrılan 19 stk’yı tanımasını önemli buluyoruz. Biz ŞUAHED olarak aile hekimliğinin geleceği, meslektaşlarımızın özlük hakları için çalıştığımız kadar Şanlıurfamızın sağlık hizmetlerinin gelişimine de katkı sunuyoruz ve buna devam da edeceğiz. ŞUAHED son 2 yılda Şanlıurfa’da sağlık alanında birçok açıklamada bulunmuştur. Şanlıurfa sağlığı için bulunmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.


ŞUTSO tarafından bu gün düzenlenen “Şanlıurfa’nın Sağlık Sektöründe Yaşanan Sorunları” konulu istişare toplantısına aralarında Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen ve ŞUAHED gibi sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının davet edilmediği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
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