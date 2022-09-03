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Medya Sağlık sorunları sebebiyle Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’dan flaş karar: 15 kilo almak zorundayım...
Medya

Sağlık sorunları sebebiyle Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’dan flaş karar: 15 kilo almak zorundayım...

Teşkilat dizisinden ayrılan Çağlar Ertuğrul yeni projesi için 15 kilo alacak. Ertuğrul, kendisini çeken basın mensuplarına "Son kez zayıf çekin beni" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 18:36:00 -
Sağlık sorunları sebebiyle Teşkilat'tan ayrılan Çağlar Ertuğrul’dan flaş karar: 15 kilo almak zorundayım...

Son olarak TRT1'de ekrana getirilen Teşkilat dizisinde rol alan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sağlık sorunları nedeniyle kadroya veda etmek durumunda kalmıştı. Diziden ayrılması büyük ses getiren Çağlar Ertuğrul ile arkadaşı Kayla Manukyan geçtiğimiz gün trafikte araçlarının içinde objektiflere yansıdı.

Yeni projesi için 15 kilo alacak olan yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, basın mensuplarına, "Son kez zayıf çekin beni." sözleri ile takıldı.

Diğer araçlardaki vatandaşların Ertuğrul'u görünce "Hayranınız!" diyerek bağırması ünlü oyuncuyu güldürdü.

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