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Sağlık Sağlık sistemine 7 milyar TL'lik ek kaynak
Sağlık

Sağlık sistemine 7 milyar TL'lik ek kaynak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık sistemine koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 7 milyar TL'lik bir ek kaynak aktarıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 05:09:00 -
Sağlık sistemine 7 milyar TL'lik ek kaynak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, salgın süresinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için sağlık sistemine yaklaşık 7 milyar TL daha ek kaynak aktardı. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) listesinde yer alan çeşitli işlemler için SGK tarafından ödenen tutarlara, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 10 ila yüzde 20 oranlarında artış sağlanırken tıbbi malzemeler için ödenen tutarlara da yüzde 10 artış yapıldı. Bakanlık, söz konusu bu düzenlemeler için 6,3 milyar TL ek kaynak aktardı" denildi.

'Diyaliz hizmeti için 2.7 milyar TL ödeme yapıldı'

Açıklamada, SUT'ta yer alan diğer iyileştirmelerin yanı sıra diyaliz hizmetlerine yönelik de iyileştirme yapıldığı belirtilerek, "Diyaliz işlemleri için SGK tarafından ödenen tutarlar 2016 yılından bu yana düzenli olarak artırılırken, son düzenleme ile yüzde 20'lik artış yapılarak diyaliz hastalarının tedavileri için toplamda 540 milyon TL ek kaynak tahsis edildi. 2020 yılında diyaliz hizmeti alan 115 bin vatandaş için 2,7 milyar TL ödeme yapılmıştı. Öte yandan, çölyak ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören hastalarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere de 23 milyon TL ek kaynak tahsis edildi. 2020 yılında çölyak hastalığı ve protein metabolizması bozuklukları tedavisi gören 34 bin kişi için 45 milyon TL nakdi ödeme yapılırken, bu vatandaşlar için yapılan nakdi ödemelere yüzde 25'i bugünden, yüzde 25'i de Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında artış yapıldı" ifadelerine yer verildi.

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