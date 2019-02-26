Sağlık-Sen’in girişimleriyle bir mağduriyet daha sonlandırıldı

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Kasım Uyan, sendikanın genel merkezi tarafından tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne açılan dava sonucu icap nöbeti tutan uzman hekim dışındaki sağlık personeline icap nöbeti ücretinin ödenmesi kararı alındığını duyurdu.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Kasım Uyan yaptığı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesini gerekçe göstererek icap nöbet ücretinin uzman hekim dışı sağlık personeline ödenmesi talebini reddetmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yazısının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’ne açtığımız dava sonucu yazının iptaline karar verilmiştir.Mahkeme 657 sayılı Kanunun Ek 33. maddesi uyarınca icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personele de icap nöbeti ücreti ödenmesine karar vermiştir.Mahkeme kararının ivedilikle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması için sendika olarak başvuruda bulunduk. Mahkemenin iptal kararıyla birlikte icap nöbet ücreti alamayan uzman hekim dışı sağlık personellerinin icap nöbet ücreti alabilmek için çalıştığı kurumlara başvurması gerekmektedir. Talebi reddedilen üyelerimizin icap nöbeti ücreti davası sendikamız tarafından açılacaktır." ifadelerini kullandı.