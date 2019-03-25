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Sağlık-Sen’den Şehir Hastanesine ’Döner sermaye’ teşekkürü

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının bir çok belirsizlik sebebiyle endişe duyarak çalıştığı Manisa Şehir Hastanesinde mart ayında dağıtılan döner sermaye ödemelerinin çalışanların yüzünü güldürdüğünü ve çalışanların yaşadıkları endişelere gerek olmadığını da ortaya koyduğunu söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:56
Sağlık-Sen’den Şehir Hastanesine ’Döner sermaye’ teşekkürü

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının bir çok belirsizlik sebebiyle endişe duyarak çalıştığı Manisa Şehir Hastanesinde mart ayında dağıtılan döner sermaye ödemelerinin çalışanların yüzünü güldürdüğünü ve çalışanların yaşadıkları endişelere gerek olmadığını da ortaya koyduğunu söyledi.


Açıldığı günden bu yana Manisa Şehir Hastanesinde döner sermaye ödemelerinde yaşanan sıkıntı mart ayında yapılan ödemelerle sona erdi. Ödemelerin yapılması Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu tarafından da olumlu karşılandı. Irgatoğlu, "Sağlık Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma ortamlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi kadar, yaşanan sorunların çözümü için de sendikal bakış açısıyla katkı vermeye çalışıyor, yönetişim bilincini benimsemiş bir anlayışla da hızlı çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Çalışan sayısının yetersiz olmasına rağmen, halkın sağlıkta dönüşüm ile birlikte sağlık hizmeti sunumuna erişimi kolaylaşmış, buna mukabil iş yükü artmış bununla birlikte ise sağlıkta şiddet vakaları da artış göstermiştir. Ortaya konulan özveriye rağmen çalışanlarımızın maddi açıdan mükafatlandırılması bir yana, diğer kadrolarda görev yapan hizmet sınıflarına göre gelir kaybına uğradığı rahatlıkla ifade edilebilecek bir gerçek haline gelmiştir. Sağlık çalışanlarını bu düşünceye taşıyan etkenlerin başında ise performansa dayalı ek ödeme sistemi gelmektedir. Bugün çok fazla tepki çeken ve adil olmadığını iddia ettiğimiz performansa dayalı ek ödeme sistemi sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olarak yeniden düzenlenmiş ve uygulamaya konmuştur. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin mevcut haliyle uygulanması, sürdürülebilir olmadığı gibi sağlık sistemi üzerinde de önemli riskler oluşturmaktadır. Sağlık-Sen olarak, bir ekip çalışmasının ürünü olan sağlık hizmetlerinin geleceği açısından, ekip ruhunu ve çalışma barışını bozan performans uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğine inanıyor ve bunu her platformda dile getiriyoruz. Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri hakkında sendikamız gerek akademik çalışma raporları, gerek basın açıklamaları, gerekse de eylemsel faaliyetlerde bulunarak gündem oluşturmuş ve böylelikle performansa dayalı ek ödeme sisteminden kaynaklı sorunlara bazı işaretlerde bulunmuştur. Buna mukabil sağlık çalışanlarının memnuniyetini artıracak ve onlara katma değer sunacak oranda döner sermaye geliri elde edilmesi anlamında hastanelerimizle görüşmelerimiz her daim devam etmiş ve sorunlar el biriliği ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır." dedi.


Manisa’da sağlık çalışanlarının bir çok belirsizlik sebebiyle endişe duyarak çalıştığı Manisa Şehir Hastanesinde mart ayında dağıtılan döner sermaye ödemelerinin çalışanların yüzünü güldürdüğünü kaydeden Irgatoğlu şunları söyledi: "Mart ayında dağıtılan döner sermaye ödemeleri çalışanların yüzünü güldürmüştür ve bahsi geçen endişelere gerek olmadığını da ortaya koymuştur. Bu anlamda başta Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka olmak üzere tüm idari ekibe ve sendika temsilcisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları her türlü zorluğa rağmen büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmekte ve her daim daha fazlasını hak etmektedirler. Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın yanında ve üzerimize düşen sorumluluğun farkında olarak mücadelemiz devam edecektir."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:56
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