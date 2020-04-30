  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret

Sen Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:54:07 -
Sağlık-Sen’den sağlık çalışanlarına ziyaret

Sen Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.


Sağlık-Sen Düzce şubesi, sağlık çalışanlarının şartlarını daha iyi bir şekle getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele de en ön safta yer alan sağlık çalışanları için Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, sağlık çalışanları için çeşitli hediyeler hazırladı. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlıkçılarla bir araya gelen Özal, Sağlık-Sen olarak sağlıkçılara moral vererek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı