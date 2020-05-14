Sağlık-Sen’den nöbet ücreti başvurusu

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, esnek mesai sebebiyle izinli sayılan; ancak 16.00-08.00 saatleri arasında nöbet tutan personele ek mesai ücretleri ödemeyen bazı hastaneler için uygulama birliğine varılması ve mesai ücretlerinin ödenmesine yönelik İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, çıkan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlardaki çalışanlara esnek çalışma imkanı tanındığını söyeledi. Özdemir, ek mesai ücretleri ödemeyen bazı hastaneler için başvuruda bulunduklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Haftalık 40 saat çalışma süresinin esnek çalışma genelgesine istinaden ve idari izinlerle personelin fiilen çalıştığı kabul edilerek mesai süresinin tamamlandığı söz konusu genelgede ve bakanlığın görüş yazısında belirtilmiş olmasına rağmen haftalık çalışma süreleri dışında tutulan haftalık çalışma süresinden düşürülmesi esnek çalışma genelgesine aykırı bir durumdur" dedi. Özdemir, "Bakanlığın bu görüş yazısına istinaden bazı hastanelerde uygulama açısından farklılık oluştuğu sendika şubemize bildirilmiş olup bazı personellerimiz gündüz esnek mesai kapsamında değerlendirilmesine karşın 16.00-08.00 saatleri arasında tuttukları 16 saatlik nöbet ücretleri ödenmemiştir. Bu sebeple uygulama birliği açısından hastaneler arası farklılıkların oluşmaması adına, ilgili bakanlık görüşüne istinaden, kurumlarına dilekçe ile başvuran personellerin 16.00-08.00 saatleri arasındaki 16 saatlik fazla mesai ücretlerinin ödenmesi noktasında yaşanan mağduriyetin giderilmesi açısından başkanlığınız tarafından kurumlara yazı ile bilgilendirme yapılarak mağduriyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunduk."