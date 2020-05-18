Sağlık-Sen Uludere’de hemşirelerin haftasını kutladı

Sen Şırnak’ın Uludere ilçe temsilciliği, Uludere ilçesinde ebe ve hemşirelerle bir araya gelerek haftalarını kutladı.

Sağlık-Sen Uludere ilçe temsilciliği tarafından Uludere Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Sağlık-Sen Uludere temsilcisi Tarık Babat, ateşin tam ortasında, cephenin en önünde çalışan hemşirelere teşekkür etti. Babat, “Hemşireler, herhangi bir vatandaşın karşıdan dahi gördüğünde koşarak uzaklaşacağı vakalarla 24 saat geçiriyorlar. Onu hem tedavi ediyor hem de sevgisini veriyor. Evinden çocuğundan ayrı, misafirhanelerde 2 ay geçirdiler. Alkışlar hemşireler ve sağlık çalışanları için” dedi.