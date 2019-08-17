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Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Yıldırım, “Acilen yeni bir teklif bekliyoruz”

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:36
Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Yıldırım, “Acilen yeni bir teklif bekliyoruz”

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5. Dönem Toplu Sözleşme Süreci görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin sunmuş olduğu teklife tepki göstererek, “Bu teklif, memuru yok saymak, değersizleştirmek ve tüketmektir. İnsanen ve vicdanen bu teklifin kabul edilebilmesi imkansızdır. Biz Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi olarak bu teklifi masaya hiç getirilmemiş kabul ediyor ve memuru insani yaşam şartlarına taşıyacak teklifi acilen bekliyoruz” dedi.


5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklife sert tepki gösteren Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, “Önümüze sunulan teklifin açıklaması memurun yok sayılması, değersizleştirilmesi, itibarsızlaştırılması ve tüketilmesidir. Bizler canını dişine takarak gece gündüz çalışan, toplumun en temel ve hayati ihtiyacı olan sağlık hizmetini üreten, şiddete, ölüme maruz kalan yine de kesintisiz çalışan sağlık personellerinin İzmir’deki temsilcisi olarak yapılan bu teklif insanen ve vicdanen asla kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Biz Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi olarak bu teklifi hiç edilmedi kabul ediyor ve acilen insani yaşam şartlarında yaşayabilmeyi sağlayacak bir teklif bekliyoruz” diye konuştu.


Hükümetin masaya sunduğu teklifin enflasyon oranları ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile uyuşmadığını belirten Başkan Özgür Yıldırım, “Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Türkiye’nin ekonomik ve mali yapısına dair yaptığı açıklamalarda, ekonomimizin iyi, refah düzeyimizin düzenli artışta olduğunu ifade etmektedir. Devletin mihenk taşı olan memurların da ekonomiden hak ettiği payı alabilmesi gerekmektedir. Enflasyonun en iyi ölçüldüğü yer pazarlar, marketlerdir. Memura layık görülen yaşam ise enflasyonun altında ezilen, gün geçtikçe yaşam mücadelesi zorlaşan bir pay oranıdır, teklif edilen oranlarla bütçesi sürekli açık vermekte olan kamu çalışanları bir çıkmaza sürüklenecektir. Söylemler ile eylemler birbirini tutmamakta, tezat oluşturmaktadır. Bu teklif derhal revize edilmeli, insan onuruna yaraşan yaşam standartları devletin çalışanlarına çok görülmemelidir. Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir” dedi.


Başkan Yıldırım, açıklamalarını şöyle: “5. Dönem Toplu Sözleşme Sürecinde kamu işvereninden gelen ilk teklifin anlamı; 2020 için yıllık toplamda yüzde 6.60, 2021 için yıllık toplamda yüzde 5.57 oranında zam yapılması, 2 yıllık toplamda iseyüzde 12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir. Bu durumda kamu görevlilerine ve onların yetkili temsilcisi konumunda konfederasyona ve sendikalara, ‘2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde yüzde 15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde yüzde 12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin. Yetmez, gecikme zammı aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 30 iken maaş zammınızın yıllık yüzde 6’lar ve 2 yıllık toplamda yüzde 12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin’ deniyor. Tüm bu sebeplerden dolayı yapılan teklif bizim için yok hükmündedir. Bu teklifi kabul edebilmemiz mümkün değildir.Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi olarak kamu çalışanlarının hak ettiği payı alabilmesi için var gücümüzle çalışacağımızdan, kamu çalışanlarının gücünü ve sesini yetkililere ileteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz. Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:36
  1. doğa

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