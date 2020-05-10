Sağlık-Sen, Covid-19’un iş kazası veya meslek hastalığı sayılmasını talep etti

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu korona virüs (Covid-19) mücadelesinde virüse yakalanan sağlık çalışanlarının iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep etti.

Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.05.2020 tarihli 220/12 genelgesi ile Covid-19’a maruz kalarak sağlık hizmet sunucularına başvuran sigortalılara hastalık provizyonu alınması gerektiği belirtiliştir. Genelgede bütün sigortalılar işaret edilerek sağlık çalışanları ile ilgili bir ayrıma değinilmemiştir. 5510 sayılı kanunun 13’üncü maddesinde iş kazası ’sigortalının işini yürütüm sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay’ 14’üncü maddesinde de meslek hastalığı ’sigortalının yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.’ tanımları ile çelişkili bir durum söz konusudur. Yurt dışında H1N1 virüsüne yakalanarak ülkesine dönünce vefat eden sigortalı için iş kazası sayılması kararının Yargıtay tarafından onaylandığı bir emsal var iken, sağlık kurumlarında çalışanlarının yürüttükleri iş sebebi ile dışarıdaki bir vatandaştan katbekat fazla ihtimalle virüsle karşılaşmaları ve hastalığa maruz kalmaları sadece salgının bir parçası olarak görülmemelidir. Kaldı ki şu günlerde sağlık çalışanının karantinaya alınması durumunda gün bildiriminde tam çalışma kabul edilirken normalleşme sürecinin başlamasından sonra bulaş riskinin devam etme durumu olmasına rağmen oluşabilecek bir durumun nasıl değerlendirileceği de belli değildir." dedi.

"Ek ödeme dağıtımında yapılan adaletsizlik, diğer kamu kurumlarına çalışan memurlar için yapılan iyileştirmelerin sağlık kurumları için yapılmamış olması sağlık çalışanlarının motivasyonunu bu zorlu süreçte kırarken, üstüne genelgenin böyle bir karar verilerek yayınlanmış olması kabul göremez bir tablo olarak karşımıza çıkmıştır." diyen Irgatoğlu, "Sürecin başlangıcından beri SGK’dan beklentimiz sağlık çalışanları için meslek hastalığı kapsamına alınması iken iş kazası olarak da değerlendirilmeyeceği şeklinde bir karar verilmiş olması sağlık çalışanları için beklenmedik bir karar olmuştur. Bu genelge ile verilen kararın gözden geçirilerek ve ileriye dönük oluşabilecek durumlarda göz önünde bulundurularak acilen yeniden düzenlenmesi gerektiği inancındayız." diye konuştu.