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Sağlık personelleri evlere şifa götürüyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Evde Sağlık Birimi, kentte yatağa bağlı hastaların ayağına kadar hizmet götürüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Sağlık personelleri evlere şifa götürüyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Evde Sağlık Birimi, kentte yatağa bağlı hastaların ayağına kadar hizmet götürüyor.


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Birimi ekipleri, yatağa bağlı yaşlı, obezite, felç, engelli ve alzheimer gibi nedenlere bağlı kronik rahatsızlığı olanlar ile ameliyat sonrası hemşirelik hizmetine ihtiyaç duyan hastaların evlerinde gerekli tedavileri uyguluyor. 5 doktor, 14 yardımcı sağlık personeli ve 2 tıbbı sekreterle sağlık hizmeti veren birim, muayene ve pansuman olmak üzere ayrı kollardan hastalara ulaşım sağlanıyor. Birim, sağlık hizmetinin yanında hasta yakınları ile hastalara eğitim ve manevi destek veriyor.


İHA muhabirine konuşan Evde Sağlık Birim Sorumlusu Ruken Demir, kentteki hastalara evde sağlık hizmeti sunarken büyük zorluklarla karşılaştıklarını ve bazen sözlü ve ya fiziksel şiddete de maruz kalabildiklerini belirtti. Gerekli görülen hastalara fizyoterapinin yanında manevi destek de verdiklerini ifade eden Birim Sorumlusu Demir, bu anlamda sağladıkları bu hizmetin çok verimli olduğunu söyledi. Kentteki hastaları günlük olarak ziyaret ederek muayenelerini yapıp, ilaçlarını yazarak, gerekli kontrolleri yaptıklarını dile getiren Demir, “Gerekli görülen hastalara fizyoterapi ile manevi destek sağlıyoruz. Hastalarımızın çoğu yatağa bağımlı olduğu için fizik tedavi ihtiyacı duyuyor. Her gün nakilleri mümkün olmadığı için fizyoterapist eve gidip, hasta yakınlarımıza eğitim veriyor. Manevi destek konusunda ise birçok hastamızın psikolojileri bozulmuş oluyor. Hastaların bilinci kapalı olsa bile yakınlarının buna ihtiyacı oluyor. Manevi destek dini ve psikolojik anlamda sağlandığı için de çok verimli oluyor” dedi.



“Hem nakil hem de sağlık hizmeti sunuyoruz”


Evlere sağlık hizmetinin yanında, gerekli görülen hastaları evden hastaneye, hastaneden eve şekilde nakillerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Diğer taraftan bir ekibimiz ise enjeksiyon ve pansuman ile serum takılması ya da sonda değişimi gibi işlemlerde çalışıyor. Bu ekibimiz telefonla başvuran hastalarımızın taleplerini yerine getiriyor. Bir diğer ekimiz iki araç halinde nakil hizmeti veriyor. Hastaneye gelmesi gereken hastalarımızı hastaneye nakilini sağlayıp, buradaki işlemleri tamamladıktan sonra eve tekrar bırakmasını sağlıyor. Bunun dışında çeşitli birimlerde taburcusu gerçekleşmiş hastalarımızın eve naklini sağlıyoruz.”



“Çeşitli sıkıntılara maruz kalabiliyoruz”


Hastalara evde bakım hizmetini sunarken çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Demir, “Konut tipi evler bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Hasta naklinde asansörü olmayan binalarda arkadaşlarımız bazen hastaları sırtında taşımak zorunda kalıyor. Ödem ve ya çeşitli hastalıklardan dolayı ağırlıkları fazla olduğu için taşıması zor oluyor ve bu sağlık personelinin rahatsızlanmasına sebep olabiliyor. Ev ortamında çeşitli sıkıntılara maruz kalabiliyoruz. Hastalarımız agresif ya da gergin olduklarından dolayı personelimiz sözel şiddete maruz kalabiliyoruz. Maalesef fiziksel şiddet de yaşandı. Bunları hastalarımızın psikolojik durumuna bağladığımız için hizmetimize devam ediyoruz” diye konuştu.


Babasına yaklaşık 5 yıldır evde sağlık hizmeti uygulandığını ve gerekli durumlarda nakil yapıldığını dile getiren Gülizar Pilatin isimli hasta yakını ise, kendilerine verilen hizmetten dolayı hastane yetkililerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
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