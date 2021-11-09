Sağlık personeli alımı ne zaman olacak? 40 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları son dakika başladı mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda sağlıktan dışişlerine, enerjiden adalete kadar ülkenin ve milletin pek çok meselesini enine boyuna görüştüklerini, konuştuklarını söyledi. Başkan Erdoğan, sağlık personelininin beklediği sağlık atamalarına ilişkin de müjdeyi verdi. 2021 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, tarihleri ve şartları belli oldu mu?

40 bin sağlık personeli kontenjanları, branş dağlıımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, salgını ülke gündeminden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alımlarının müjdesini şu sözlerle vermişti: “Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar." 40 bin sağlık personeli kontenjan ve branş dağlıımı henüz belli olmadı.

40 bin sağlık personi alımları ne zaman başvuru şartları neler?

40 bin yeni sağlık personeli alımına ilişkin aranan şartlar, başvuru tarihleri ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.