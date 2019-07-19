Son dakika sağlık personel alımı başvuruları. Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımının yapılacağını açıklamasıyla birlikte sağlık personelleri için iş başvuru heyecanı başladı. Sağlık Bakanlığının personel alımının yapmasından sonra İŞKUR üzerinden başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya olmak üzere birçok ilde KPSS şartsız Hemşire, Acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri ve ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık personeli alım İŞKUR başvuru, sağlık personeli İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru şartları neler?

Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanları merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük istihdam oluşturma kurumu olan İŞKUR, günde binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. Bundan dolayıda hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör firmaları personel temini için İŞKUR’un kapısını çalmakta. İŞKUR son iş ilanlarına bakıldığında 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan açık iş ilanlarına göre Türkiye genelinde çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden alınacak personellin başında sağlıkçılar gelmekte. İŞKUR sağlık personeli alımları için 35 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 5 ambulans şoförü, anestezi teknikeri ve anestezi teknisyeni kadrolarının olduğu bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların her bir iş ilanında farklı olmak üzere en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) ve ön lisans mezunu olmaları gereklidir. Sağlık hizmetleri personel alımları başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere birçok ilde olmaktadır. Başvurular 02 Ağustos 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Hemşire alımı iş ilanları, acil tıp teknisyeni iş ilanları, ambulans şoförü iş ilanları, anestezi Teknikeri iş ilanları, anestezi Teknisyeni iş ilanları için İŞKUR üzerinen başvuru yapılmakta.

İŞKUR hemşire alım ilanı

İŞKUR hemşire alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Acil tıp teknisyeni alım ilanı

İŞKUR acil tıp teknisyeni alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR ambulans şoförü alım ilanı

İŞKUR Ambulans şoförü alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta kayıt kabul alım ilanı

İŞKUR hasta kayıt kabul alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta ve yaşlı bakım elemanı alım ilanı

İŞKUR hasta yaşlı ve bakım alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta danışmanı elemanı alım ilanı

İŞKUR hasta danışmanı alım ilanı için tıklayınız