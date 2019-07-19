0553 313 94 23

Sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru

Son dakika sağlık personel alımı başvuruları. Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımının yapılacağını açıklamasıyla birlikte sağlık personelleri için iş başvuru heyecanı başladı. Sağlık Bakanlığının personel alımının yapmasından sonra İŞKUR üzerinden başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya olmak üzere birçok ilde KPSS şartsız Hemşire, Acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri ve ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık personeli alım İŞKUR başvuru, sağlık personeli İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru şartları neler?

19 Temmuz 2019 Cuma 10:03
Sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru

Son dakika sağlık personel alımı başvuruları. Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımının yapılacağını açıklamasıyla birlikte sağlık personelleri için iş başvuru heyecanı başladı. Sağlık Bakanlığının personel alımının yapmasından sonra İŞKUR üzerinden başta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya olmak üzere birçok ilde KPSS şartsız Hemşire, Acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, anestezi teknikeri ve ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlık personeli alım İŞKUR başvuru, sağlık personeli İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR, sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru şartları neler?

Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) güncel iş ilanları merak ediliyor. Türkiye’nin en büyük istihdam oluşturma kurumu olan İŞKUR, günde binlerce kişiyi iş sahibi yapıyor. Bundan dolayıda hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör firmaları personel temini için İŞKUR’un kapısını çalmakta. İŞKUR son iş ilanlarına bakıldığında 19 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan açık iş ilanlarına göre Türkiye genelinde çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. İŞKUR üzerinden alınacak personellin başında sağlıkçılar gelmekte. İŞKUR sağlık personeli alımları için 35 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 5 ambulans şoförü, anestezi teknikeri ve anestezi teknisyeni kadrolarının olduğu bildirildi. Başvuruda bulunmak isteyen adayların her bir iş ilanında farklı olmak üzere en az ortaöğretim (lise ve dengi okullar) ve ön lisans mezunu olmaları gereklidir. Sağlık hizmetleri personel alımları başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere birçok ilde olmaktadır. Başvurular 02 Ağustos 2019 tarihine kadar devam etmektedir. Hemşire alımı iş ilanları, acil tıp teknisyeni iş ilanları, ambulans şoförü iş ilanları, anestezi Teknikeri iş ilanları, anestezi Teknisyeni iş ilanları için İŞKUR üzerinen başvuru yapılmakta.

İŞKUR hemşire alım ilanı

İŞKUR hemşire alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Acil tıp teknisyeni alım ilanı

 

İŞKUR acil tıp teknisyeni alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR ambulans şoförü alım ilanı

İŞKUR Ambulans şoförü alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta kayıt kabul alım ilanı

İŞKUR hasta kayıt kabul alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta ve yaşlı bakım elemanı alım ilanı

İŞKUR hasta yaşlı ve bakım alım ilanı için tıklayınız

İŞKUR Hasta danışmanı elemanı alım ilanı

İŞKUR hasta danışmanı alım ilanı için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:03
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Sağlık personeli alım İŞKUR başvuru
  6. sağlık personeli İŞKUR
  7. sağlık personeli alımı İŞKUR
  8. sağlık personeli alımı İŞKUR başvuru şartları neler?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce öldürdüler sonra yaktılar, dehşet anları kamerada
    1. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    2. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    3. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    4. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    5. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    8. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    9. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    10. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    11. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    12. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    13. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    14. 16 yaşındaki genç kendini astı
    15. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    16. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    17. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    18. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    19. KDK'den "atama" tavsiyesi
    20. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    21. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    22. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    23. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    24. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    25. ING’den müşterilerine ATM kolaylığı
    26. Kurulan-kapanan şirketler (2)
    27. Kurulan ve kapanan şirket..
    28. Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini..
    29. Asya borsaları
    30. Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?