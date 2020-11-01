Hastanede çalışacak elaman ilanları 2020 | Koronavirüs salgınında en büyük yük hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarının omuzlarında. Bu sebeple hastanelerde çalışacak personellere fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor. Peki, sağlık personeli alımı var mı? Hemşire, ambulans şoförü alımı

Sağlık personeli alımı | Hastane personel alımı

İŞKUR üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanıyor. İş arayanlar ilanlara nasıl ulaşabileceklerini, başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda hemşire, tekniker, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hasta danışmanı alımları bulunuyor. İŞKUR ilanlarına e-şube’den ulaşıp başvuru yapabilirsiniz. Başvuru şartları ise ilanlara göre farklılık gösteriyor.

İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ