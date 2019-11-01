Sağlık personeli alımı son dakika haberleri yakından takip edilmekte. Sağlık Bakanlığı personel alımı, özel hastane sağlık personeli alımının yanında üniversite hastaneleri sağlık personeli alımı yapıyor. Üniversite sağlık personeli alımı yapan kurumlar arasında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi de var. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli (4/B) personel alımı ilanı yayınladı. Başta ebe, hemşire, eczası, röntgen teknisyeni, biyolog, psikolog, Fizyoterapist olmak üzere 50 Lisans mezunu, lise mezunu 20 olmak üzere 70 Hemşire alımı yapılacak. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi toplamda 125 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak.

Sözleşmeli sağlık personeli alımı başvurusu, sağlık personel alımı başvuru nasıl yapılır, sağlık personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar. Resmi kamu kurumlarından olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilan.gov.tr internet adresi üzerinden yeni bir sözleşmeli (4/B) personel alımı ilanı yayınladı. İlana göre üniversite hastanesine aşağıda belirtilen kadrolara toplamda 125 sağlık personeli alımı yapılacaktır. Personel alımlar KPSS puan sıralamasına göre yapılacaktır.