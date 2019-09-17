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Sağlık personeli alım ilanı sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartları

Sağlık personeli alımı yapan kamu kurumları hangileri? Sorusu sağlık personeli iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sorulmaktaydı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşire ve sağlık teknikeri alımının yapılacağını son dakika açıklanırken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli başvurularının ne zaman başlayacağı ve sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartlarının ne olduğu da araştırılmakta.

17 Eylül 2019 Salı 08:41
Sağlık personeli alım ilanı sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartları

Sağlık personeli alımı yapan kamu kurumları hangileri? Sorusu sağlık personeli iş başvurusunda bulunacaklar tarafından sorulmaktaydı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşire ve sağlık teknikeri alımının yapılacağını son dakika açıklanırken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli başvurularının ne zaman başlayacağı ve sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartlarının ne olduğu da araştırılmakta. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilanında, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) ve Diş Hekimliği Fakültesi’ne (Giderleri Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli alım başvuru şartları

1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. (Sadece yerleştirilmeye hak kazanan adaylara yapılacaktır.)

2. Önlisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP93 puanı,

Lisans mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

3. Müracaat edecekler ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1. Kimlik Kartı Sureti

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi

(-Önlisans mezunları için 2018 dönemi KPSSP93 puanı,

-Lisans mezunları için 2018 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi (Aslı)

7. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)

8. Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

Kurumumuz dışında başka kurumların onayladığı belgeler kabul edilmeyecektir.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:41
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