Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımı yapılacağını ifade etmiş ancak detaylar için önümüzdeki günleri işaret etmişti. Kabine toplantısının ardından ise müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman olacak?

Sağlık personeli 40 bin alımlar ne zaman olacak?

Üç buçuk saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık personeli alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılacaktır.