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Sağlık Müdürü Yılmaz’dan hemşirelere özel ziyaret

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgının canla çalışan, hastalarla sürekli ilgilenerek kendi hayatlarını hiçe sayan hemşirelerin günü için Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 00:49:49 -
Sağlık Müdürü Yılmaz’dan hemşirelere özel ziyaret

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgının canla çalışan, hastalarla sürekli ilgilenerek kendi hayatlarını hiçe sayan hemşirelerin günü için Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek hemşirelerin haftasını kutladı.


Korona virüs salgınında can siperane çalışma sergileyen, ve hastalarla kendi hayatlarını, yaşamlarını hiçe sayarak ilgilenen hemşireler, günlerini pandemi tedbirleri altında kutluyor. Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da kanatsız melekleri unutmadı. Hemşireler Haftası dolayısıyla, Dr. Yılmaz, hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını gezerek kutladı. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan binlerce insanın ölümüne yol açan binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını ile kendi hayatlarından vazgeçerek mücadele eden, yaşantılarını, sevdiklerini bir kenara bırakarak COVİD-19 Hastalarını iyileştirmek için çabalayan hemşireler günlerini korona virüs tedbirleri altında kutlamaya çalışıyor. Kanatsız melekler, bir taraftan hastalara verilen ilaç tedavilerini yapmaya çalışırken bir taraftan da kendi sevdiklerine korona virüs bulaştırmamak için yaşantılarını bir kenara bırakıyor. Bu çalışma şekliyle 11 Mart 2020’den bu yana gecesini gündüzüne katarak çalışan hemşireler, günlerini de yine pandemi dolayısıyla törenlerden uzak kendi aralarında kutluyor.

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