Sağlık Müdürü Arık, Azez’de sağlık tesislerini inceledi
Kilis İl Sağlık Müdürü Dr.19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:27
Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Suriye’nin Azez ilçesindeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.
Kısa süre önce İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Arık, Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Suriye’nin Azez ilçesindeki yapımı devam eden 200 yataklı hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Arık,Azez’de hizmet veren Al-Ahli hastanesini, 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ve sağlık ocaklarında ziyarette bulunarak bölgede verilen sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
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