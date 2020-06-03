  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Müdürlüğünden "kene" uyarısı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kırım kongo kanamalı ateşine (KKKA) karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 23:46:23 -
Sağlık Müdürlüğünden "kene" uyarısı

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, kırım kongo kanamalı ateşine (KKKA) karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.


Sağlık Müdürü Sarı, tüm dikkatlerin korona virüse (Covid-19) yoğunlaştığını, kenenin de gözden kaçmaması gerektiğini belirtti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte KKKA vakalarının tekrar görülmeye başlandığını ifade eden Sarı, "Şu anda Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çerkeş’ten gelen 2 vatandaşımız tedavi altında. Bu nedenle özellikle hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin kene hususunda dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ayrıca mesire yeri ve ormanlık alan gibi bölgelerde dolaşan vatandaşlarımızın eve döndüklerinde vücutlarında kene olup olmadığını kontrol etmelerini öneriyorum. Koronaya yoğunlaşan dikkatimiz ’kene’yi gözden kaçırmamıza sebep olmasın" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı