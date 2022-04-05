Bu nasıl muamele! Sağlık merkezinde skandal görüntüler

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor.

Hastalar neye uğradığını şaşırıyor

Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

Şikayetini sorup reçete yazıyor

Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor.

Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

O anlar kamerada

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor.

Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" şeklinde skandal bir cevap veriyor.

Telefonunun ışığıyla bademciğine baktı

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" iddiasını ortaya atarken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

İnfiale yol açtı

Sağlık merkezinde kaydedilen skandal görüntüler, infiale yol açtı. Vatandaşlar, bu doktor görünümlü insafsızlar için gerekli adımların atılması yönünde Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı.