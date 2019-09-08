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Sağlık kampüsü sayesinde şimdiden 1 milyonluk tasarruf sağlandı

Manisa Şehir Hastanesinin açılmasıyla boşaltılan eski Devlet Hastanesindeki binalar Sağlık Kampüsü olarak kullanılmaya başlandı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:48
Sağlık kampüsü sayesinde şimdiden 1 milyonluk tasarruf sağlandı

Manisa Şehir Hastanesinin açılmasıyla boşaltılan eski Devlet Hastanesindeki binalar Sağlık Kampüsü olarak kullanılmaya başlandı. Şehirde kirada bulunan birçok sağlık birimi kampüste hizmet vermeye başlayınca şimdiden 1 milyon TL’lik tasarruf sağlanmış oldu.


Manisa Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici il merkezinde sağlık birimlerini inceledi. Yemenici, ilk olarak eski Manisa Doğumevi’nin yerine taşınan Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü inceledi. Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün’den bilgi alan Yemenici, alanın çok geniş olduğunu, hem idari, hem yeşil alan bakımından Türkiye’nin en önemli alanlarından biri olduğunu açıkladı. Yemenici, ardından Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla boşaltılan 20 bin metrekarelik alana sahip eski Manisa Devlet Hastanesi binalarında hayata geçirilmeye başlanan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Şehzadeler Sağlık Kampüsünde hizmet veren birimleri inceledi.



Eski acil servis Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği oldu


Burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Sağlık İl Müdürü Dr. Necip Yemenici, “Devlet Hastanesi’ni, yeni yapılan Şehir Hastanesine taşındığından itibaren en iyi nasıl kullanırız plan ve programlarını yaptık. Ona göre de kendimize bir yol haritası çizdik. İlk olarak acil servisin olduğu yere Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bağlı olarak 8 ünitelik Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı polikliniğini açtık. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde diş tedavileri için oraya geliyorlar. Burası bu bölge için ihtiyaçtı ağız ve diş sağlığıyla ilgili hizmet. Çünkü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, Merkezefendi Devlet Hastanemizin yanında 48 ünite olarak hizmet veriyor. İlerleyen zamanlarda yetmeme gibi bir durum söz konusu. Dolaysıyla Şehzadeler bölgesinde de bir ihtiyaç vardı. Poliklinik hizmeti açarak vatandaşlarımıza bu bölgede hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.



Eski poliklinik binası laboratuvara çevrildi


Eski poliklinik binası olarak kullanılan binanın giriş katını 1. basamaktan yani aile sağlığı merkezlerinden toplanan kanların bakıldığı bir laboratuvara çevirdiklerini açıklayan Yemenici, “Çok güzel, detaylı, hakikaten ilimize yakışır bir laboratuvar olacak. Kanların tahlilleri yapılacak. Her gün aile sağlığı merkezlerinden toplanan kanlar günlük olarak oraya geliyor ve aynı gün sonuçlar aile hekimlerine internet vasıtasıyla atılıyor. Hekimlerimiz de vatandaşlarımızın tedavilerini ona göre düzenliyor. Üst katını da halk sağlığı laboratuvarı olarak kullanacağız. Buranın da tamiratını yapıyoruz” diye konuştu.



Radyasyon bölümüne Aile Sağlığı Merkezi


Radyasyon bölümünün taşındıktan sonra 10 hekimlik aile sağlığı merkezine dönüştürüleceğini vurgulayan Yemenici, “Buraya da Özel Sekiz Hastanesi’nin orada bulunan Şehzadeler 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ni taşıyacağız. Hekim arkadaşlarımızla da görüştük. Kamu binası olduğu için o şekilde kullanacağız” dedi.



Depreme dayanıksız olan Göğüs Polikliniği yıkılıp yenisi yapılacak


Göğüs kliniği binasının yıkım kararının çıktığını açıklayan Yemenici, “Depreme dayanıklı olmadığı için orayı yıkıyoruz. Oraya yeni bir bina yapacağız.”diye konuştu.



Eski başhekimlik binası İl Ambulans Servisi Başhekimliği oldu


Manisa İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nin eski başhekimlik biriminin bulunduğu binaya taşındığını kaydeden Yemenici, “Bütün ambulanslarımız burada. Buradan sevk oluyor. Yedek ambulanslarımız var. Yeni gelen ambulanslarımız da buradan dağılıyor. Fizik tedavi olan bölümünü 2 tane 112 istasyonu olarak kullanıyoruz. Şehzadeler 1 Nolu ve 5 Nolu diye 2 istasyon. Bu binanın üst katını tamamen eğitime ayırdık. 112 sağlık hizmetlerinde eğitim çok önemli. Bize tayin olan sağlık personellerinin eğitimlerinin yapılması lazım. Başhekimimizden ve arkadaşlarımızdan Allah razı olsun bu işi güzel organize ediyorlar. Türkiye’de eğitimini tamamlayan illerden biriyiz. İstatistikler geliyor her üç ayda bir. Bütün eğitimlerini tamamlama anlamında yüzde 100. Özel hastanelerden, bizim hastanelerin acillerinde de buraya gelip bu eğitimleri alanlar var. Bu eğitimleri de onların alması zorunlu. Temel modül eğitimi diyoruz. Aynı zamanda bu eğitimler pratik olarak da yapılıyor. Orada bir simülasyon odası var. Onu yeni yapıyoruz. Bakanlığımız 140 bin lira ödenek gönderdi. En altta ta UMKE depomuz var. Yani 112, başhekimliğin böyle hepsinin bir arada olduğu değerli toplu örnek bir yer.” dedi.



Beyin cerrahi bölümüne psikiyatri polikliniği yapılacak


Beyin cerrahi bölümünün olduğu alana 10 poliklinik bir psikiyatri polikliniği yapılacağını söyleyen Yemenici, “Burası Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne bağlı olacak. tamiratları yapılıyor. Orayı hizmete açmış olacağız. Merkezefendi Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesinin açılmasından dolayı biz bu binaları çok verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bütün kiralık binaların hepsini boşalttık. Şuanda sadece birkaç tane 112 istasyonları kiralık. Bu kiralardan dolayı yıllık 1 milyon TL’lik tasarruf elde ettik. Bu da çok iyi bir rakam. 1 milyon TL’yi biz döner sermayeden ödüyorduk. Biz o paraları daha başka yatırımlara kullanacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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