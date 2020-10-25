Sağlık hizmetlerinde denetim rehberi

81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen rehber, e-Kitap olarak erişime açıldı. Denetimlerle Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinin Bakanlığın düzenlemelerine uygun ve mevzuat ile belirlenen standartlarda faaliyet göstermelerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca merdiven altı tabir edilen yetkisiz, ruhsatsız kişi ve kuruluşlarca verilen sağlık hizmetini ve tıbbi uygulamaları önlemek amacıyla denetim ve yaptırımlara rehberlik oluşturmak ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor. Rehbere e-Kitap olarak https://denetimshgm.saglik.gov.tr/TR-75067/e-kitap.html adresinden ulaşılabiliyor.