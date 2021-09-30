Sağlık hizmetleri ve randevu sistemine ilişkin şikâyetler yaşanmaya başlandı!

Halk, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) sorunlar yaşadığını belirterek bu konuda vatandaşı mağdur etmeyecek iyileştirmeler yapılması istiyor.

Online randevu alan hastaların hastaneye geldikten sonra da sıra beklediğini belirten halk, soruna çözüm bulunmasını talep ediyor.

Halk, uzun süreli randevular ile de mağdur olduğunu ifade ederek, özel hastanelerde işlemlerin daha hızlı yapıldığını belirtti.

Atama bekleyen sağlık personelleri için bir an önce atama yapılmasını isteyen halk, böylelikler hastanelerdeki personel yetersizliğinin ortadan kalkacağını savundu.

"Hastanelerde bir sürü mağduriyetler var, sayarak bitmez"

Sağlık hizmetlerinden memnun olmadığını ifade eden Eyüp Saycoğan, "Hastaneye baş ağrısıyla gidiyoruz; karantinaya alıyorlar. Hastaneye gitmeye korkar olduk. Hastalıkla ilgili her şikâyet Coronavirus'e bağlanıyor. Bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hastanelerde personel var ama ortalıkta yoklar. Hastane personellerinin çoğu izinde, kimi istirahatta... Geçenlerde eşim ameliyat oldu; fakat eşimin durumunu doktora ifade edemedim. Hastaneler o kadar kalabalık ki doktorlarla konuşamıyoruz. Hastanelerde bir sürü mağduriyetler var, sayarak bitmez. Hastaneye randevu alırken daha büyük mağduriyetler yaşıyorum. Randevu alırken çok bekletiliyoruz. Acil bir randevu için çok bekliyoruz. Teknoloji baya ilerlemiş. Hastaneye gidilip de randevu alınabilir. Acil bir durumum olunca hastaneye gitmem gerekir; telefondan randevu almaya ne gerek var? Telefondan randevuya gerek kalmaz. Randevular, 3-5 gün sonraya veriliyor. Zaten 3-5 güne ya iyileşirim ya da ölürüm." şeklinde konuştu.

"Randevu alan kişi; sekreterliğin önünde bile sıra bekliyor"

Hastanelerde oluşan kalabalıklardan sitem eden İbrahim Aymaz, "Hastanelerdeki sağlık hizmetlerini yeterli bulmuyorum. Hastaneye gidince bir doktorun kapısının önünde en az 20-30 kişi sıra bekliyor. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmalıdır. Hastaneye randevu alırken bile sıkıntılar yaşıyoruz. Randevu alan kişi; sekreterliğin önünde bile sıra bekliyor. Genellikle özel hastaneyi tercih ediyorum. Özel hastaneye gidince test ya da Emar (MR) sonucu gün içerisinde sonuçlanıyor. Kalp şikâyeti nedeniyle devlet hastanesine gidince kalbe ritim cihazı takmak için 15 gün süre veriyorlar. 15 gün sonra öleceksen ölürsün. Sağlık çalışanlarına halk saygı gösteriyor; ama sağlık çalışanları artistlik yapıyor. Sağlık çalışanları, görevlerini sanki babalarının hayrına yapıyor gibi bir izlenim var. Sağlık hizmetleri yeterli değil. Herhangi bir hastaneye giderseniz ne tür bir yoğunluk olduğunu görürsünüz. Bu mağduriyeti, devletin görmesi gerekiyor. Sağlık alanında personel konusunda mağduriyet yaşanmaması için atanamayan personellerin atanması gerekir. Personel atanınca yoğunluk da yaşanmaz." diye konuştu.

"Dişlerim kırık ve diş hastanesine randevu alamıyorum"

Dişin rahatsızlığından dolayı hastaneden sıra alamadığını ileri süren İsmail Daydaş, "1,5 aydır çocuklarım bana randevu alamıyor. Dişlerim kırık ve diş hastanesine randevu alamıyorum. Bir buçuk aydır hastanede randevu alamadım. Randevu için çocuklarımın hastaneyi saat başı aramalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Hastanelere gidip hemen sıra alınması gerekir"

İnternet üzerinden her vatandaşın randevu alamadığını belirten Remziye Başlı, "Diş ağrısı ya da diş çürüğü için randevu almak istediğimizde bir ay veya daha ileriki tarihe randevu veriyorlar. Randevu tarihinin süresi uzun olunca diş daha beter oluyor. Hastanelere gidip hemen sıra alınması gerekir. Randevuyu internet üzerinden almamızı istiyorlar; ama herkes internet kullanmayı bilmiyor ya da her yerde internet yok. Randevu almayı bilmediğim için tanımadığım birisinden bana randevu almasını istiyorum. " dedi

"Paran ve sigortan yoksa hiçbir hastanede tedavi olamıyorsun"

Hastanelerdeki personel yetersizliğinden sitem eden Mahmut Deli, "Sağlık hizmetleri konusunda hiç memnun değilim. Sağlık konusunda paran varsa tedavi olabiliyorsun. Paran ve sigortan yoksa hiçbir hastanede tedavi olamıyorsun. Sağlık konusunda yeterli personel yok. Hastanelerde hemşire ve doktor eksikliği var. Sağlık konusunda ne gibi yenilikler konusunda ben bir şey bilmem. İlkokul diplomalı birisiyim. Sağlık konusunda yenilikleri yetkililerin düşünmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Emin Maraşlıoğlu yaptığı açıklamada, "Covid-19 hastalığından dolayı Şanlıurfa'da durum belli. Sağlık hizmetleri zayıftır. Yoğun bakım üniteleri yetersiz sayıdadır." dedi.

Kaynak: İLKHA