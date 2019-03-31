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Sağlık görevlileri oy kullanmak isteyen hastalara destek olacak

Erzurum'da yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastaların oy kullanması için İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 164 personel 58 araç ile hizmet verecek.

31 Mart 2019 Pazar 08:20
Sağlık görevlileri oy kullanmak isteyen hastalara destek olacak

Erzurum'da, yarın yapılacak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla oy kullanabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar için 58 araç ve 164 sağlık personeli görevlendirildi.

Bu kapsamda evde sağlık hizmeti alan, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezi veya evde sağlık hizmetlerinin "4443833" No'lu ücretsiz ulusal çağrı merkezini arayıp talepte bulunan hastalar ile hastanede yatarak tedavi gören ve hekimlerce oy kullanması uygun görülen hastalara oy kullanmaları için İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri yardımcı olacak.

Sağlık görevlileri eşliğinde bulundukları yerden ambulans ya da mobil araçlar ile alınarak kayıtlı oldukları sandıklara götürülecek hastalar, oy verme işleminden sonra tekrar evlerine ya da tedavi gördükleri hastaneye sevk edilecek.

İl Sağlık Müdür Vekili Gürsel Bedir başkanlığında yürütülecek hizmet kapsamında, ilgili sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve doktorlar da görevde olacak.

Gürsel Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde evde sağlık hizmetleri sistemine kayıtlı hastaların tek tek aranıp çoğunluğuna ulaşıldığını belirterek, söz konusu hastaların seçim günü oy kullanması için taleplerinin olup olmadığı sorularak kayıt altına alındığını söyledi.

Bu taleplere ilave olarak hastanede yatarak tedavi gören ve oy kullanmak isteyen hastalarla toplamda 287 kişi için talep alındığını anlatan Bedir, "Seçim gününe kadar gelecek talepler ve seçim günü yapılan taleplerin tamamı karşılanmaya çalışılacaktır. Şu an itibariyle oy kullanmak isteyen 102 hasta ilçelerden, 185 hasta da il merkezinden kayıt altına alındı. Her ilçemize talep yoğunluğuna göre 1 veya 2 araç görevlendirilmiştir. Bu şekilde ilçelerimiz için 21 araç, kent merkezi için de 37 araç hizmet için hazırlanmıştır" diye konuştu.

Bedir, oy kullanmak isteyen hasta vatandaşlara hizmet edeceklerini belirterek, "Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezimiz veya ücretsiz evde sağlık hizmetlerinin ulusal çağrı merkezini arayıp talepte bulunan hastalar ile hastanede yatarak tedavi gören ve hekimlerce oy kullanması uygun görülen vatandaşların oy kullanmasına İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerimiz yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:20
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