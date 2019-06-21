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Sağlık ekiplerinin yaptığı köy taramaları hayat kurtarıyor

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin köylerde gerçekleştirdiği sağlık taramaları sayesinde tespit edilen hastalar, hastaneye sevk edilerek sağlığına kavuşturuluyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:56
Sağlık ekiplerinin yaptığı köy taramaları hayat kurtarıyor

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin köylerde gerçekleştirdiği sağlık taramaları sayesinde tespit edilen hastalar, hastaneye sevk edilerek sağlığına kavuşturuluyor.


Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, Şırnak’ı geçiş güzergahı olarak kullanan ve göçebe hayatı yaşayan göçerleri ve köy köy dolaşarak vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor. Köylerde ve mezralarda sağlık taraması yapan ekipler, Geçitboyu köyünde evleri tek tek gezerek hastaları muayene etti. Geçitboyu köyünde yapılan sağlık taramasında Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’e 5 farklı branşta doktorlar eşlik etti. Vatandaşlar büyük bir titizlikle muayeneden geçirildikten sonra bazı hastalıklar hakkında bilgilendirildi. Yapılan sağlık taramasının ardından Şırnak İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, çocuklara diş seti hediye etti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 9 hastane, 53 sağlık ocağı, 3 kanser tarama merkezi ve 18 tane sağlık evi olarak hizmet verdiklerini söyledi. Birinci basamak sağlık hizmetlerine özellikle tarama programlarında vatandaşlara yüksek kalitede hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirten Op. Dr. Başıbüyük, "En önemlisi mobil hizmet araçlarımızla köy köy ve ev ev dolaşarak buralarda bulunan hasta veya sağlıklı bireylere sağlık eğitim düzeyini artıracak eğitim programlarını düzenliyoruz ve bu kişilerin sağlık taramasını yapıyoruz. Bu taramalar yaşlılar, çocuklar, bebekler, gebeler veya hasta durumunda olanlar kişilere en kaliteli hizmeti veya tarama programını götürmeyi hedefliyoruz. Göçerlerin yoğun olduğu bölgemiz, yaylalara çıkıp göçebe hayatı yaşayan kişilerin sağlık taramaları için gerekirse yaylalara kadar bu kişilere ulaşıp buralarda ağız diş sağlığı, tansiyon, şeker gibi rutin tarama programına aldığımız hastalıkları ve kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi alıyoruz. Bu amaçla Halk Sağlığı ekibi olarak ve il sağlık müdürlüğü olarak elimizden gelen çabayı en üst düzeyde tutmaktır. Özelikle köylerde sağlık hizmetinde ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlara biz sağlık hizmetini ayaklarına kadar götürüyoruz. Gerekli yerlerde kişilerin hastanelere tedavi için taşınmasını da evde bakım hizmeti olarak biz kendimiz yapmaktayız. Evde bakım hizmet araçlarımızla tarama programı içerisinde herhangi bir hastalıkla veya tedavi edilmesi gereken bir durumla karşılaşırsak, bu kişileri Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki araçlarla alıp, hastanede tedavilerini sağladıktan sonra bu kişileri tekrar evlerine bırakıyoruz. Şırnak’ta en büyük hedefimiz sağlık hizmetini kişilere en iyi şekilde ulaştırmak, ve kişileri bu sağlık hizmetinden maksimum düzeyde faydalanabilmelerini sağlamaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:56
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