0553 313 94 23

Sağlık ekiplerinin yaptığı köy taramaları hayat kurtarıyor

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde gerçekleştirdiği sağlık taramaları sırasında kalp krizi geçirdiği ve kronik böbrek yetmezliği tespit edilen iki hasta, hastaneye sevk edilerek sağlığına kavuşturuldu.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:34
Sağlık ekiplerinin yaptığı köy taramaları hayat kurtarıyor

AYDIN (İHA) – Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, köylerde gerçekleştirdiği sağlık taramaları sırasında kalp krizi geçirdiği ve kronik böbrek yetmezliği tespit edilen iki hasta, hastaneye sevk edilerek sağlığına kavuşturuldu.


İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Hizmetler kapsamında Acil Tıp Uzmanı Dr. İlyas Koç, hemşire Ayşegül Aksak ve Hemşire Ferruze Oflazoğlu ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor ve hemşire ekiplerinin yaptığı köy taramalarında Nazilli ilçesi Rahmanlar Mahallesinde ikamet eden40 yaşındaki Soner Şimşek, tarama sonucunda Akut MI (Kalp Krizi) teşhisi konularak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine getirildi. Burada kendisine Uz. Dr. Mustafa İnç tarafından anjio ve stend uygulanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tarama sırasında kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şimşek, tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.


Yine Acil Tıp Uzmanı Dr. Alev Peker, hemşire Nevra Macit, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerinin yaptığı mobil taramalar sonucunda Efeler ilçesi Kuloğulları Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Mehmet Tokgöz, Kronik Böbrek Yetmezliği teşhisi ile Aydın Devlet Hastanesine getirildi. Burada tetkik ve tedavisi yapılan Tokgöz, taburcu edildi.


İl Sağlık Müdürüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, hastaları hastanede ziyaret ederek, kendilerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yavuzyılmaz, “İlimizde vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı şaşırtan açıklama: İstifaya hazırım
    1. Dünyayı şaşırtan açıklama: İstifaya..
    2. Güvenlik kamerası kaydını da çalmaları..
    3. GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli 34 ilde..
    4. Mamut Art Project ile heyecan verici..
    5. Adanalı mimar şiir okurken kalp krizi..
    6. Ticaret Odası’ndan Başkan Çelik’e..
    7. TUSAŞ’ın Anka’sı Malezya Yolunda
    8. Alanya’da operasyonda gözaltına alınan..
    9. Kepez’e Anadolu geliyor
    10. KPSS ücretleri 2019 son dakika ÖSYM..
    11. TİKA’dan Uruguay’da engellilere destek
    12. Eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı..
    13. Akülü aracına Salihli Belediyesi ile..
    14. Cizre’de sele kapılan araçtaki gelin..
    15. Kalpleri de fetheden bir belediyecilik..
    16. Aynı saatlerde iki farklı mahallede..
    17. 250 bin yavru sazan balığı suyla..
    18. Bakan Gül'den PKK'lı adaylar hakkında..
    19. Erkekler Voleybol Play-Off’u Kayseri’de
    20. Millet İttifakı adayı Özdemir: "Biz..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Başkan Erdoğan, tarihi mitingde müjdeleri art arda sıraladı
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı
    Acı haber: 1 asker şehit, 20 asker yaralı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok