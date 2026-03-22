Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu!
İran’ın ABD ve İsrail’in alçakça saldırılarına karşı başlattığı büyük intikam operasyonu, işgalci Siyonistlerin kalbinde derin yaralar açtı. İsrail’in güneyindeki Arad kenti, İran füzelerinin doğrudan hedefi olurken, saldırı sonrası ortaya çıkan görüntüler tahribatın dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi. Tahran’ın "vururuz" uyarısını dikkate almayan Siyonist rejim, dün gece gökten yağan ateşle neye uğradığını şaşırdı.
İran misillemesinde vurulan İsrail'in güneyindeki Arad kentinde oluşan yıkım görüntülendi. Saldırının ardından bölgedeki binalarda ağır hasar oluştuğu görülürken, bölgedeki tahribatın boyutu dikkat çekti.
- İran'ın misillemesinde Arad kentinde 84 kişi yaralanmıştı
ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan dün gece İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.
İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.