Sağlık ekipleri seçmeni sandıkla buluşturuyor

Mardin’de sağlık ekipleri sağlık sorunu nedeni ile sandık başına gidemeyen seçmenlere yardımcı oluyor. Evde sağlık hizmetleri veren sağlık ekipleri bugün gerçekleşen seçimlerde vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için sağlık ekipleri ile sandık başına gidiyor.

49 ambulans 26 istasyon ile 7/24 esasına göre görev yapan sağlıkçılar 361 sağlık görevlisi, 58 kişilik evde sağlık ekibi ile evde sağlık hizmetine kayıtlı 103 seçmen ve hastanede yatan 135 seçmeni sandıklarında oy kullanması için taşıyacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Hastanelerimizde yatan, engel durumundan dolayı sandığa gidemeyen ve evde sağlık kapsamında sağlık hizmeti alan ve evde sağlık hizmeti alamayıp 444 38 33 nolu numaradan ya da koordinasyon merkezinden bize ulaşan hastalarımızın oy kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde il ve ilçelerimizdeki sağlık tesislerimizde görevli sağlık çalışanları tarafından evde sağlık hizmetleri araçları ve 112 acil sağlık hizmetleri ambulanslarıyla hastalarımız sandığa sağlıklı bir şekilde götürülüp oy kullandıktan sonra da aynı şekilde hastalarımızın evlerine nakli yapılmıştır” dedi.