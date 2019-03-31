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Sağlık ekipleri oy kullanamayanlar için hizmette

Ordu'da hastalığı sebebiyle oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlar, ambulans ve araçlarla oy kullanacakları okullara ulaştırıldı.

31 Mart 2019 Pazar 12:59
Sağlık ekipleri oy kullanamayanlar için hizmette

Ordu Sağlık Müdürlüğü, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa gidemeyecek durumda olup oy kullanmak isteyen hastalar için 48 araç ve 116 sağlık personeli görevlendirdi.

Müdürlüğe bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü.

Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan kalp hastası 83 yaşındaki Meliha Arap, Altınordu ilçesindeki evinden araçla alındı. Ekipler tarafından Selimiye Merkez Ortaokuluna götürülen Meliha Arap, oyunu kullandı.

Meliha Arap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde sağlık hizmetleri ekipleri aracılığıyla sandık başına gittiğini belirterek, "Milletimiz, vatanımız, çoluk çocuğumuz için Allah en hayırlısını etsin. Bize verilen bu hizmet çok iyi. Geçen sene de bundan yararlandım. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kumru ilçesinde 90 yaşındaki yatağa bağımlı Gülizar Yalçın ve 94 yaşındaki hasta Halil İbrahim Ataoğlu da ambulanslarla okullara taşındı. Yalçın ve Ataoğlu, sedyede oylarını kullandı.

Altınordu ilçesinde 81 yaşındaki Mevlüt Ceyran da 5'inci kattaki evinden sağlık ekiplerince alınarak oy kullanacağı okula ulaştırıld

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:59
  1. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri
  2. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  3. Ordu Sağlık Müdürlüğü

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