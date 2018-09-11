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Sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi, vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'un İskilip ilçesinde intihara teşebbüs eden birgencin evine giden polis ve sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi, vurularaketkisiz hale getirildi.

11 Eylül 2018 Salı 15:33
Sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi, vurularak etkisiz hale getirildi

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi Çamlıca Sokağı'nda ailesiyle yaşayan C.A.D. (18), odasında kendisini iple asarak intihara teşebbüs etti.

Kısa süre bir sonra odaya giren baba Y.D. (47), oğlunu kurtarıp 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Sağlık ekibi, gelen ihbar üzerine polis ekibiyle olay yerine gitti.

Ekiplerin eve girdiği sırada baba Y.D, ambulansın geç geldiği iddiasıyla bıçakla polis ve sağlık görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru B.B. (33), tabancasıyla baba Y.D'ye ateş etti. Y.D'nin karın bölgesinden yaralandığı olayda, polis memuru da merminin sekmesi sonucu ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan intihara teşebbüs eden genç ile yaralı babası ve polis memuru, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İntihara teşebbüs eden gencin hayati tehlikesinin sürdüğü, babası ile polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:33
  1. Sakarya
  2. Çorum
  3. İskilip
  4. Sağlık ekibine saldırı
  5. sağlık şiddeti
  6. vurularak durduruldu

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