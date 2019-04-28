Sağlık çalışanlarının tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki doktor, diş hekimi, hemşire ve veri personelinden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği tiyatro oyunu büyük beğeni ile izlendi. Sağlık çalışanları sahnede gösterdikleri performans ile usta tiyatroculara taş çıkarttı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarının kurduğu Komedikal Tiyatro Grubu ikinci tiyatro oyununu bu akşam Cemile Tatoğlu Kültür Merkezi’nde sahneledi. Doktor, diş hekimi, hemşire, veri personeli ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan tiyatro grubu “Yav He He Mamoş Üniversitede” isimli oyununu uzun süren hazırlık aşamasının ardından sahneledi. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Beşhekimi Vildan Türkeli, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları izledi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Yılmaz’ın yaptığı oyunda, 14 oyuncu çeşitli roller üstlendi. Büyük beğeni ile izlenen tiyatro oyunu sonrası katılımcılar oyunculara çeşitli çiçek takdim etti.

Komedikal Tiyatro Grubu’nun kurucularından Labaratuvar Teknisyeni Engin Yılmaz, gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirterek 500 kişilik salonun dolduğunu ve tiyatro biletlerinin iki günde tükendiğini söyledi. Amaçlarının hasta ve hasta yakınlarına sağlık çalışanları olarak eğlence sunabilmek olduğunu dile getiren Yılmaz “Biz iki yıl önce hastane çalışanları olarak Komedikal Tiyatro Grubu’nu kurduk. Grubumuzda doktorundan, hemşiresine, veri personelinden her birimde çalışan personel mevcuttur. Geçen yıl sahnelediğimiz oyun çok tutmuştu. Talep olunca yeni oyun için arkadaşlarımızla bir araya geldik. İlk oyunumuza yoğun bir talep oldu ve 500 kişilik salona sığmadık. İki günde biletlerimiz tükendi. Amacımız sadece sağlık alanında değil hasta ve hasta yakınlarına da böyle bir eğlenceyi sunabilmekti. Geldikleri için hepsine çok teşekkür ederim. 2 ay sonra yeni bir oyunla yeniden burada olmayı düşünüyoruz.” dedi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde görevli Psikolog Savaş Kurt ise sergiledikleri oyun ile tiyatroyu profesyonel olmayan insanların da oynayabileceğini gösterdiklerini vurguladı. Psikolog Kurt, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi hastane çalışanı ve profesyonel tiyatrocu değiller. Tiyatroyu eğlenerek oynayarak profesyonel olmayan kişilerde yapabiliyor. Bir kere bu oyuna hazırlanırken her çalışmada güldük, eğlendik. Enerjik hissettik ve bu pozitif enerjimizi insanlara yansıttık. Bu sayede bir sürü insan aynı anda iyi hissedebilmiş oldu. Bu şekilde iyi hissedeceğimiz şeyleri yansıtmak topluma da örnek olacak diye düşünüyoruz. En başta biz kendimiz iyi hissettik. Bu hissimizi de topluma yansımış oldu.”

Tiyatro oyuncuları sahnede son olarak seyircilerle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.