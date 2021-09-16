Sağlık çalışanları aşı olmazsa işten mi çıkarılacak? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde yaklaşık 104 milyon doz aşı yapıldı. Halen aşı olmayan sağlık çalışanları ise kendilerine yönelik bir yaptırım olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu mu?