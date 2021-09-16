Sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu mu?
Sağlık çalışanları aşı olmazsa işten mi çıkarılacak? Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde yaklaşık 104 milyon doz aşı yapıldı. Halen aşı olmayan sağlık çalışanları ise kendilerine yönelik bir yaptırım olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu mu?
Koronavirüs salgını sebebiyle aşılama 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarıyla başladı. Geride kaman 9 aylık süreçte aşı olmayan sağlık çalışanları da mevcut. Pek çok kişi aşı olmayan sağlıkçıların işten çıkarılıp çıkarılmayacağını araştırmaya başladı.
Sağlık çalışanlarının aşı olması zorunlu mu?
Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik bir aşı zorunluluğu yok. Ancak Fransa’da aşı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı.