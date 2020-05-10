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Aktüel

Sağlık çalışanlarının "Anneler Günü" videosu ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:12:40 -
Sağlık çalışanlarının "Anneler Günü" videosu ilgi gördü

İZMİR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Anneler Günü kutlamalarını içeren görüntüler, sosyal medyada beğeni topladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan bir dakikalık video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde, sağlık çalışanlarının, bu özel günde birlikte olamadıkları anne ve çocuklarıyla görüntülü telefon görüşmeleri yer aldı.

Beğeni toplayan videonun son bölümünde ise "Anneler Günü'nde anneye sarılmak güzel ama bu Anneler Günü'nde kahraman sağlık çalışanlarımız hayata sarılıyor. Annelerle evlatlarının birbirlerinden ayrı kaldıkları son Anneler Günü'nün bu olması dileğiyle. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.



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