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Sağlık Sağlık çalışanlarını darp edenlere tutuklama kararı
Sağlık

Sağlık çalışanlarını darp edenlere tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 01:57:00 -
Sağlık çalışanlarını darp edenlere tutuklama kararı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli’nde Aile Sağlığı Merkezinde sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Kocaeli’nde sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, “Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Aile Sağlığı Merkezinde, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışı, üç kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştü, üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu üç kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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