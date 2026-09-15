Sağlık çalışanlarından gazetecilere terbiyesizlik: Sirk mi burası! Eşeğe mi diyoruz, çekmeyin!

Bolu’daki Çıkınlar Mahallesi 3604 sokak üzerinde elektrikli bisikletle seyreden 2 çocuk, bisikletin dengesini kaybederek yere düştü. Çocuklardan biri bacağından yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye bindirilen çocuk ambulansla bindirildi.

İYİ Kİ BASINSINIZ!

Olayı haberleştirmek için kaza yerinde bulunan gazetecilere sağlık ekipleri tepki gösterdi. Sağlık personelleri gazetecilere, "Sirk mi burası" , "Çekmeyin, eşeğe mi diyoruz" terbiyesizliğine imza atarken basın kartını göstermelerine rağmen çekim yapılamayacağını iddia ettiler. Basın mensupları sağlık çalışanlarına işlerini yapmasını kendi işlerine karışmamalarını söylerken sağlık personeli, "İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin" diye söylenmeye devam etti.

Yaralı çocuk ise daha sonra sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.