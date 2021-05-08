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Ekonomi Sağlık çalışanlarına güzel haber! Resmi Gazete'de yayınlandı
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına güzel haber! Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık çalışanlarına 4 ay ek ödeme yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 09:17:00 -
Sağlık çalışanlarına güzel haber! Resmi Gazete'de yayınlandı

Koronavirüs salgınından en çok olumsuz etkilenen meslek gruplarından olan sağlık çalışanları, salgınla mücadelede en ön saflarda canı pahasına mücadeleye devam ediyor.

Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışan sağlıkçıları maddi yönden biraz da olsa rahatlatacak "ek ödeme yönetmeliği" açıklandı.

4 ay ek ödeme

Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek

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