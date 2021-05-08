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Ekonomi Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi 2021?
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi 2021?

Sağlık personellerine verilecek ek ödeme için yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından sağlık çalışanları tarafından ek ödemelere ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Peki, sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi? Sağlık personelleri ek ödeme alacak mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 17:36:00 -
Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi 2021?

Sağlık personellerine sağlanacak ek ödemelere ilişkin karar Resmi Gazete’de duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde ilave edildi. Bakanlıkta çalışan sağlık personelleri 4 ay süreyle ek ödemeden yararlanabilecek. Düzenlemeye göre, ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Bu gelişmelerin ardından sağlık çalışanları tarafından ek ödemelere ilişkin birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Peki, sağlık personelleri ek ödemeyi ne zaman alacak? Sağlıkçılar ek ödeme alabilecek mi?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme verilecek mi?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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