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Ekonomi Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika
Ekonomi

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika

Sağlık çalışanlarına ek ödeme devam edecek mi? Koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları, her türlü fedakarlığı göstererek zorlu mesailerine devam ediyor. Tüm Türkiye, vefakar milyonlarca sağlık çalışanına sonsuz teşekkürlerini sunmakta. Sağlık çalışanlarını devletimiz de yalnız bırakmıyor. Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık personelini bünyesine dahil ederken, sağlık çalışanlarının maaşlarına da ek ödemelerle artırılmaya çalışıyor. Bir kez daha sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:58:00 - 2021-01-22 09:59:00
Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara da ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

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