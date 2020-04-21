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Sağlık

Sağlık çalışanlarına ‘Bal ve Kaşar ikramı’

Ardahan’da süt üreticileri, içinde bal ve kaşarın bulunduğu moral paketlerini, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.

2020-04-21 17:06:52 -
Sağlık çalışanlarına ‘Bal ve Kaşar ikramı’

Ardahan’da süt üreticileri, içinde bal ve kaşarın bulunduğu moral paketlerini, devlet hastanesi ile 112 Acil Servis Hizmetlerindeki sağlık çalışanlarına ikram etti.


Ardahan’da peynir işletmeciliği yapan üreticiler, yeni tip korona virüsle (Covid-19) ile mücadele eden, sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerini belirterek,


"Korona virüs salgınında canla başla mücadele eden Ardahan’daki sağlık çalışanlarına ufak bir jest ve moral vermek için Bal ve Kaşar ikramında bulunmak istedik. Amacımız onları motive etmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Bu doğrultuda 112 Acil Servis Hizmetleri ile Ardahan Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarımıza içerisinde bal ve kaşarın bulunduğu 300 adet moral paketini sağlık müdürlüğüne gönderdik."

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