Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığına bağlı tesis ve kurumlarda ek ödemenin yolu açıldı.

Yeni genelgeye göre, mesai içi çalışılmayan günler kapsamına, görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalananlar da dahil oldu.

Eklenen geçici maddeye göre, 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle, yer veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme verilecek. Ödeme tutarı mesai içi tavan ek ödeme tutarını aşamayacak.