Sağlık çalışanları ve hastalar için hastane bahçesinde Kadir Gecesi programı

Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları ve hastalığı atlatmaya çalışan hastalara moral vermek amacıyla Kartal’da Kadir Gecesi programı düzenlendi. Programda hastane bahçesinde sağlık çalışanları ve hasta yakınları ile bir araya gelen müezzinler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okudu.

Korona virüsle mücadeleye devam edildiği bu günlerde hem sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarını motive etmek için hem de Kadir Gecesi olması nedeniyle özel bir program düzenlendi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde düzenlenen programda imam hatip Bilgin Ekşi, Büyük Çamlıca Camii müezzini Hüseyin Akbulut, Büyük Çamlıca Camii müezzini Mustafa Alphayta, Büyük Çamlıca Camii müezzini Saffet Çalış, Tamirhane Merkez Camii müezzini Cihap Kapan, sağlık çalışanları, hastane personeli ve hasta yakınları ile bir araya geldi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, sala, kaside, ilahiler ve dualar okundu.

İmam hatip Bilgin Ekşi, “İnsanlık olarak, dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Buradaki hastalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza moral vermek amacıyla bir program icra ettik. İnşallah buradaki değerli hocalarımızın yapacağı dualarla hastalarımızın şifa bulması için dua edeceğiz. Rabbim inşallah dualarımızı kabul eylesin” dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde düzenlenen Kadir Gecesi programı drone ile havadan da görüntülendi.