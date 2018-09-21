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Sağlık çalışanları İstanbul'da bir araya geldi

Sağlık-Sen'e bağlı çalışanlar sendikanın İstanbul 4 No'lu Şubesince düzenlenen Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

21 Eylül 2018 Cuma 00:41
Sağlık çalışanları İstanbul'da bir araya geldi

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şubesince düzenlenen Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde sağlık çalışanlarıyla katıldığı istişare toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen'in İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları ile üniversite şubeleri olmak üzere 3 şubelerinin bulunduğunu belirterek, 4 nolu şubeyi de oluşturduklarını söyledi.

Memiş, özellikle birinci basamağın tamamının ve birkaç hastanenin içinde olduğu şubeyi oluşturduklarını kaydederek, 4 nolu şubenin delege seçimlerinin başlayacağını, bu anlamda üyeleri bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Memiş, sendika olarak hedeflerinin İstanbul'da üye sayısını daha da arttırmak olduğunu belirterek, "İstanbul'da daha çok çalışanımıza dokunmak ve hem üye sayımızı arttırmak hem de çalışanlarımızın birebir lokaldeki sorununu dinlemek bakımından bu şube oluşumu yapmıştık. Bugün burada şube yönetimimizle, üyelerimizle, delege adayı arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık." diye konuştu.

Sağlık-Sen ve Memur-Sen olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Memiş, sendikanın sadece çalışanların özlük haklarını düşünen bir sendika olmadığını ülkenin ve milletin geleceği adına alınan kararlarda inisiyatif aldığını ve öncelik olarak da ülkemiz ve milletimiz diyen bir sendikalı anlayışı orta koyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Örnek ve Kemal Çırak, Sağlık-Sen şube başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 00:41
  1. İstanbul
  2. Sağlık-Sen
  3. Memur-Sen

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