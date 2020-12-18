Sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ZONGULDAK (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan Zonguldak'taki sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlık çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Şenay Özdolap, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları incelerken büyük keyif aldığını belirten Özdolap, "Yıl içerisinde yaşananlar, hafızalarda kalanlar ya da bazen unutulanları yeniden hatırlatmak adına AA'nın her yıl bunu yapması çok anlamlı." dedi.

Özdolap, haber kategorisinde yer alan "Koronavirüsle Zorlu Mücadele" fotoğrafının kendisini çok etkilediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Gözlüklerdeki o buğuda emek, gerçek anlamda alın teri, özveri ve uğraş var. Tek bir birey ve bir savaş neferi, tek başına savaşıyor, bir gözlüğü ve bir maskesi var. Onun dışında hastasıyla birlikte uzun bir uğraşı var. Bana bunu hatırlattı. Fotoğrafların hepsi etkileyici ve birbirinden güzel çekilmiş, başarılı fotoğraflar. Spor kategorisinde de "Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğrafı eminim herkesi çok etkilemiştir. Beni çocukluğuma götürdü. Çocukluğumuzda belki de birçoğumuzun yaşadığı zor zamanlarda bile yokluktan var etme, çocukların içindeki o sevinç, o keyifli tarafları fotoğrafta çok güzel yansıtılmış."

- "Anadolu Ajansı bizim yüz akımız"

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Pişkin de haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme Engelli Hastayla İletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası" ve yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed Ailesine Kavuştu" fotoğraflarını oyladı.

"Lastiklerden Voleybol Sahası" fotoğrafını gördüğünde çocukluğunu hatırladığını aktaran Pişkin, "Fotoğrafı görünce Şanlıurfa'da çocukluğumda oynadığım o sahalara döndüm, oralarda yaşar gibi hissettim. O nedenle en çok o fotoğraftan etilendim. O fotoğrafta çok fazla ayrıntı var. Yokluk, çaresizlik, çocukların maske takması... Yokluktan kendi oyun sahalarını var eden, yaratıcılık, hayata karşı pozitif bakan çocukları gördüm. Aslında bir bakıma kendimi gördüm." diye konuştu.

Pişkin, AA'nın ülkeyi dünyada temsil eden en büyük ajans olduğunu vurgulayarak, "Gerek muhabir ağı gerekse olanaklarıyla bizim yüz akımız. Her zaman bir adım önde olan haber ajansımız. Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.