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Aktüel

Sağlık çalışanının ikiz çocuklarına polisten sürpriz doğum günü kutlaması

Maltepe’de bir sağlık çalışanı, Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak ikiz çocuklarının doğum günlerini “polis ağabeyleri” ile kutlamak istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:24:40 -
Sağlık çalışanının ikiz çocuklarına polisten sürpriz doğum günü kutlaması

Maltepe’de bir sağlık çalışanı, Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak ikiz çocuklarının doğum günlerini “polis ağabeyleri” ile kutlamak istediklerini belirtti. Sağlık çalışanının isteğini geri çevirmeyen polisler, ellerinde pasta ile eve giderek ikiz kardeşlerin doğum gününü kutladı.


Maltepe’de yaşayan bir sağlık çalışanı, Maltepe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Hattını arayarak ikiz çocukları olduğunu ve doğum günlerini “polis ağabeyleri” ile kutlamak istediklerini belirtti. Bunu üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri pasta alarak çocukların evlerine gitti. Polisler, ellerinde pasta ile ikiz kardeşlere sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. İkiz kardeşler, karşılarında polisleri görünce hem şaşırdı hem de mutlu anlar yaşadı.

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