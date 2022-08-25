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Yerel Sağlık çalışanı ölü bulundu
Yerel

Sağlık çalışanı ölü bulundu

Denizli’nin Çameli Devlet Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanı Mehmet Öz, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 10:37:00 -
Sağlık çalışanı ölü bulundu

Çameli ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana gelen olayda, Çameli Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Mehmet Öz'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ihbar üzerine gittikleri evde Öz’ün yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık çalışanı Öz'ün cenazesi, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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