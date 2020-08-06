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Aktüel

Sağlık çalışanı gelin ve damat düğünlerinde koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 11:33:59 -
Sağlık çalışanı gelin ve damat düğünlerinde koronavirüse yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.

Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.

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